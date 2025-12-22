Geçen sezonun Galatasaray adına travmatik iki maçıydı Kasımpaşa ile oynadıkları. Futbolda bir rakiple aynı sezonda iki kez berabere kalırsanız kutu haber, iki kez 3-3 berabere kalırsanız 9 sütuna manşet olur.. Bu kez manşetlere "Son şampiyon, 2026'ya lider girdi" yazdırmak için çıktı sahaya Okan Buruk ve ekibi. Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda İlkay ile oynamaya öğrenen Lucas ve Yunus. Sol bekte ise tek alternatif Kazımcan elbette. Futbolda güzel gollerden daha da güzel asistler vardır. Barış'ın müthiş bir deparla topu Yunus'a akıttığında olduğu gibi. Kafası transferde vs.'de olmadığında nasıl büyük ve büyüyecek bir futbolcu olduğunun tezahürüdür bu. Buruk, geçiş hücumu yememek için bol paslı, set oyununda garantiyi istemişti takımından. Bunu yaparken tempo düştü mü düştü… Leroy Sane düşen tempoyu içeri toplu koşularıyla yükselten adam. Onun takımın hücuma kattığı kalite dün İlkay'ın iki son vuruşuyla taçlanabilirdi ama olmadı. Oyunu iki ayrı dilimde Kasımpaşa'ya verdiler ikinci yarıda. Tek farkın tedirginliği tribünlerde yaşanırken yine bir ön alan presi ve Sara'nın şık plasesi. Icardi sahada cevap vermeyi seviyor. Dün o plaseyi Kasımpaşa kadar "Icardi gitsin" Derneği üyelerine de attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın ağır temposu elbette omuzlarındaydı, son şampiyon yeni yıla o yüke rağmen 3 puan önde giriyor. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. "Tersine iletişim" uzmanı Genel Sekreter Eray Yazgan, gitsin bu başarıyı ve emeği anlatsın onlara sofralarda…