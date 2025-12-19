Ahmed Kutucu, Kemerburgaz'da valizini hazırlamış, kapının eşiğinde duran futbolculardan Galatasaray'da. Forma mı ağır geldi, heyecanına mı yenik düştü bilinmez onu bu takıma getiren ne özellikleri varsa unuttuğu günler var geride. Dün en iyi yaptığı iş şut atmayı hatırlayıp golü attığında başta İlkay ve Sane olmak üzere takım arkadaşlarının ona nasıl sarıldığını ve moral verdikleri 90 dakikanın önemli anlarından biri. Okan Buruk'un hedefinde en azından iki kupa varken, dün rakibe ve elbette tribüne gelen ekranlar başındaki milyonlara saygı göstergesi sahaya sürdüğü 11 idi. Zaman yönetimini tabelada bağımsız yapmıştı. İlkay, Sane ve Abdülkerim 45 dakika oynayacak, ikinci yarıda diğer aslar sahne alacaktı. Gökdeniz ilk kez şans bulduğu 11'de 19 yaşında bir genç olarak sırıttı mı, bazen evet ama onun bir sezon kiralık gidip düzenli oynamaya ihtiyacı var aynı Arda gibi. İlk yarıda çok daha coşkulu olan Galatasaray'ın golü de bulduktan sonra Barış-Yunus- Lucas'lı dakikalarda oyunu Başakşehir'e vermesi çokça 3 gün sonra oynayacak olan Kasımpaşa maçını düşünmekten. Günay 3 temiz kurtarışla ikinci yarıdaki düşüşü en azından tabelaya yansıtmadı. Nuri Şahin'in ayağa pas yapan takımına büyük emek verdiği kesin. Ucuz bir kadrosu da yok Başakşehir'in. Rams Park'ta Galatasaray'ın yakın zamanda kupa dışına itmiş bir takım olarak dün ikinci yarıda eksikleri goldü. Buruk, kazandıkça kazanası gelen bir teknik adam. 2025'i de Kasımpaşa galibiyetiyle uğurlama peşinde. Dün kazanırken doğru adımlarla yürüyor bu maça…