1- Mauro İcardi'ye yeni sözleşme için Galatasaray yönetimi resmi adım atmalı mı? Strateji ne olmalı?

İcardi için, yönetim ve teknik kadroda olumsuz cümle kuran yok. Arjantinli, elbette ki eski günlerini arıyor. Bu bulmayacak anlamına gelmiyor. Osimhen bu yaz, transfer piyasasında fırtınalar kopartabilir. Bugün, Osimhen'in arkasında, İcardi kalitesinde yedek kulübesinde bekleyecek santrfor bulamazsınız. Elbette yeni kontratın 10 milyon Euro'nun çok daha altında ve mümkünse 1+1 yıllık olması lazım.







İcardi'nin kızları yüzünden Arjantin'e döneceğini düşünüyordum. Ancak Osimhen'in yokluğunda tribünlerin sevgisi ve buna verdiği karşılık, onun G.Saray'da kalmak istediğini işaret ediyor. Süper Kupa'da Osimhen yok. Trabzon maçı, kazanılırsa finalde İcardi imzası olduğunda yönetim de kontratı önüne koyar. Ben olsam o imzayı Arjantin'den döndüğü gün Süper Kupa'dan önce attırırım.



G.SARAY KARİYERİ

110 MAÇ

70 GOL

22 ASİST







PANİK TRANSFERİ BÜYÜK HATA OLUR

2-Galatasaray'ın transfer yapmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Acil ihtiyaç görülüyorsa nerelere takviye yapılmalı?

Kasım ayındaki milli aradan sonra arka arkaya gelen sakatlıklar G.Saray'da var olan transfer ihtiyacı neyse biraz da panikle bunu 2-3 katına çıkardı. Gelecek sezon 10+4 yabancı kuralı var. Elbette bunu bugünden düşünüyor olmalılar. Berkan ve Yusuf'un gittiği orta sahaya bir oyuncu, Lemina ve Singo'nun devamlılık problemini de düşününce bir stoper yeterli. Elbette kanat rotasyonunda da bir oyuncu ihtiyaç var denilebilir. Ancak ara transferde kimse kolay kolay size iş yapan iyi adamını vermez. Şampiyonlar Ligi'nde kalan 2 maç çok zorlu. İkisi de kaybedilse bile gruptan çıkma ihtimali var. Ancak oradan gelecek paraya güvenip ocakta büyük transfer yapmak mantıklı değil. Yazın Dünya Kupası var ve onun ertesinde transfer piyasasında hareketli günler olacak.



OSİMHEN'E TEKLİFLER GELİR

3-Victor Osimhen ve Mauro İcardi varken 3. santrfor alınmalı mı?

Singo iyileştiğinde ve sahalara tam olarak döndüğünde Sallai, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için iyi bir alternatif olacak. Aynı zamanda Lemina döndüğünde Lucas ve İlkay'lı orta sahada Yunus da kanatta şans bulabilir. Adı çok geçen Lookman'ın Okan Buruk'un listesinde olmadığını duydum. Onun önceliği orta sahaya sertlik getirecek, 6-8 oynayabilecek bir orta saha. Üçüncü santrfor meselesine gelirsek; bütün bunlar bence 2026 yazının hikâyesi. Tekrar altını çiziyorum, Osimhen kalibresinde bir santrfor için, Nijerya Dünya Kupası'nda olmasa da bu yaz birden fazla teklif gelir.