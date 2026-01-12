Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Galatasaray, Fethiyespor deplasmanına gidecek.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı başlıyor!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.30 Fethiyespor - Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa - Samsunspor
15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği
18.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor
15.30 Eyüpspor - Iğdır FK
18.00 Bodrum FK - Konyaspor
20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz