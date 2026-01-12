Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ayrılığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 15:16

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ayrılığını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

AA
Beşiktaş, Gabriel Paulista’nın ayrılığını açıkladı!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın ayrılığı resmen açıklandı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ayrılığını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz