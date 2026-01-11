Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tüm Türkiye ATV'yi izledi! Galatasaray-Fenerbahçe Süper finali ekrana kilitledi...
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:00

2025 Turkcell Süper Kupa finalinin heyecanı ATV ekranlarında yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldi mücadele izleyiciyi ekranlara kilitledi.

2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe A.Ş.'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mattéo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe A.Ş. kulüp tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmış oldu.

Mücadelenin heyecanı ATV ekranlarında yaşanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %17,12 izlenme oranı ve %44,15 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %17,64 izlenme oranı ve %50,98 izlenme payı ve

+20 ABC1'de ise %17,86 izlenme oranına ve %48,01 izlenme payı alarak

üç kategoride de birinci oldu.

