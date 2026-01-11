Tüm Türkiye ATV’yi izledi! Galatasaray-Fenerbahçe Süper finali ekrana kilitledi...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe A.Ş.'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mattéo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe A.Ş. kulüp tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmış oldu.

Mücadelenin heyecanı ATV ekranlarında yaşanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.