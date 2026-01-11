MUSTAFA ÇULCU

Her iki takımın yüksek tempolu oynama isteği soğuk kış gecesinde içimizi ısıttı.

Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı. Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. Çok istekli oynayan Fenerbahçe, rakibine boş alan bırakmadı, pozisyon vermedi, neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupa'yı aldı. Halil Umut Meler, maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı. 4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, Lemina'nın koluna geliyor. Devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz. Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi. Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi. Kerem'in sakatlandığına inanmıyorsan oyunu durdurma, daha önceki gün MHK başkanınız bu konuda talimat verdiğini kamuoyu ile paylaştı. Galatasaray'ın attığı gol öncesi Yunus topu elle oynadı, iptal doğru. Barış'a yaptığına faul çalıyorsan Nene'ye sarı göstermelisin ama göstermedi. Uzun bir aradan sonra derbi yöneten Meler, her şeye rağmen maçtan tecrübesiyle başarılı çıkmayı bildi. Maçta "T alanı", disiplini ve nizamından dolayı temsilcileri kutlarım.