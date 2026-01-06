MUSTAFA ÇULCU

Ülkemizin en değerli kupası Süper Kupa finalinin yeni formatını oluşturan ve uygulamaya koyanlara teşekkür etmeliyiz. Böylesine hedef maçları oynamak, takımlar için ikinci yarıya ciddi hazırlık, kazananlar için mutluluk ve psikolojik üstünlük, izleyici için ise soğuk kış günlerinde futbolla ısınmak demek.

Trabzonspor rakibini kalabalık savunma yaparak karşıladı. Augusto'ya atılan uzun toplarla gol aradı. Galatasaray hücumcuları yer değiştirerek oynadılar. Rakip ceza alanına girmekte zorlanmadılar. Pina'nın Barış'ı, Zubkov'un Eren'i takipten erken vazgeçmeleri Galatasaray'ın devreyi önde kapatmasına neden oldu. Uzun aradan sonra sahalara dönen Eren, attığı golle moral buldu. İkinci yarı sahada daha ofansif oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü de buldu. Lakin kısıtlı kadro ikinci golü ararken savunma güvenliğini kaybetti. Galatasaray'ın yüksek kadro kalitesi farklı galibiyetle finali getirdi.

Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'te Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt, iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa, İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaley i terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi.7 8'de taç atışına 2 nolu yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı.