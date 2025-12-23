MUSTAFA ÇULCU

Maç düşük tempo ile başladı. Buna bir de karşılıklı top kayıpları eklenince seyir zevki düştü. Trabzonspor'da oyuncular birbirlerine çok uzak oynuyorlar ve savunma hataları fazlaydı. Gençlerbirliği ortaya sabırlı ve akıllı bir oyun koydu. Biri duran toptan olmak üzere ilk yarım saatte iki gol buldu. Gollerden sonra Trabzonspor silkelendi. Tempo karşılıklı ataklarla yükseldi. Uzatma dakikalarında attığı gol umutları yeşertti. Muçi biraz hareketlenince ikinci yarının başında Trabzonspor beraberliği yakaladı ama savunma hataları kaleci Onana dahil devam edince, Gençlerbirliği tekrar öne geçti. Trabzonspor savunması adam paylaşımını, savunma yapmayı unutmuş sanki, uyku hapı yutmuş gibiydiler. Gençlerbirliği hücumcuları ellerini kollarını sallaya sallaya ceza alanına girdiler. Böyle olunca da Trabzonspor'un mağlubiyeti kaçınılmaz oldu.

Halil Umut Meler yaşadığı sıkıntılı süreçten bir türlü çıkamadığı gibi sürekli geriye gitti, 2026 Dünya Kupası'na da çağrılmayınca bitti. İlk yarının sonuna doğru aldatmadan dolayı Sikan'a gösterdiği sarı kart akıl tutulması! Goutas basit bir temasla Sikan'ı itiyor. Penaltı verip vermemek hakem yorumu ama asla aldatma ve sarı kart değil. 66'da Thalisson'un ceza alanında Zubkov'a müdahalesinde verdiği penaltı doğru. Gösterdiği kartlar, verdiği kararlar bir türlü oturmuyor. Kalitesi düşük, endişe ve kaygılı sıradan bir hakem performansı seyrettik.