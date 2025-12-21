MUSTAFA ÇULCU

Süper Lig'de takımlar arasındaki kalite farkı çok fazla. Serdar Gürler hibrit kanat beki ve stoperlere çok yakın oynuyor, o koridoru Fenerbahçe aktif kullandığında çok etkili oldu. İlk golde buradan geldi. Talisca şov devam ediyor. Kerem topla buluşamayınca sinirleniyor, bekleneni veremiyor. İlk yarı oyunun mutlak hakimi Fenerbahçe, çok üstün oynadı. Ama ikinci yarı öyle olmadı. Eyüpspor daha etkiliydi. Duran'ın golüne kadar da oyuna ortak oldular. Ama bu 3. gol maçın sonucunu belirledi.

Ali Yılmaz ilk yarıda 8 faul çaldı, yarısı faul değil. 12'de Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Oosterwolde ile Robin Yalçın çatışmasını kişilikle çözmesi olumluydu. Her iki yardımcı formsuz. 54'te Fenerbahçe'nin golü öncesinde topla oynayan Kerem ofsayt, iptal doğru. 59'da Asensio yüksek yan topta Thiam'ı formasından çekerek kaliteli kafa vurmasını engelliyor. Pozisyon sahada da Riva'da da net penaltı ama hakemler veremediler! Bu maçtan sonra hakem adına toz kalkmaz. Ancak büyük maçlarda görmeye alıştığımız Ali Yılmaz'ın artık kredisi yok. Marka hakem olmak istiyorsa majör kararları verebilmeli.

BÖYLE FAULLER ÇALINMAZ!



Her iki takım da maça hızlı girdi. İstek, çekişme ve mücadele var ama oyun kalitesi yok. Beşiktaş'ta önde Abraham, Cerny, Rashica ve Orkun sürekli yer değiştiriyorlar derine gelip top alıyorlar. Herkes o kadar geziyor ki, göz yoran bir koşuşturmaca var. Duran toplarda ise ceza alanı içi çok kalabalık ama sonuç yok. Oyun kurması beklenen Kartal Kayra yürüyerek 5 metrekare içinde oynuyor. El Bilal Toure olmayınca önde baskı ve tempo düşüyor. Rizespor'un galibiyeti isteyen oyununda savunma güvenliğini kaybettiği anlarda Rashica akıl dolu bir gol ile Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarı daha akıllı işler yapan zor günler geçiren Beşiktaş'a bu galibiyet ilaç gibi geldi.

Yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Cihan Aydın'ın basit temaslara çaldığı bazı fauller kabul görmedi. 30'da Hojer- Orkun'un hava topu mücadelesinde Beşiktaş penaltı bekledi. Hojer'in kafasından Orkun'a temasla arada seken top vücut arasında kalan eline kısa mesafeden beklenmedik gelen top konumunda penaltı olmaz. Devam kararı doğru...