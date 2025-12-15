MUSTAFA ÇULCU

Muhteşem atmosferde şampiyonluk sezonundaki gibi kenetlenmiş Trabzonspor oyuna iyi başladı. Önde baskı yaptı, topu kaybetse bile kısa sürede kazandı. Ama oyuna hakim olmasına rağmen savunmada eksik yakalanınca Beşiktaş, üç kez rakip ceza alanına girip, üç gol buldu. Skor olarak gerideysen, eksik kalan rakibe karşı ancak böyle baskı yapılırdı Trabzonspor da onu yaptı. Ali Şansalan maça Emirhan'a çıkardığı doğru sarı ile adeta kartla girdi. Ama 5'te Serdar'a gaddarlık içeren bilek üstü basan ciddi faulde Orkun'a kırmızıyı çıkaramadı! Sahada bu basma kırmızı kart olmalıydı. 13'te Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 27'de Trabzonspor golünde Augusto açık ofsayt iptal doğru. 26'da Muçi'nin yüzüne elini illegal kullanmasından dolayı Ndidi'ye sarı gösteremedi. Sonra 37'de Toure ikili mücadelede Ozan'ın topuk bölgesine basıp, ayağını çekti. Dizden bacağı kırık olduğu için güç transferi yok, sarı olur ama aklı Orkun'un pozisyonunda kalan, korkan VAR hakemi Alper Çetin aradı buldu uydurdu hakemi OFR'ye çağırdı. Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı. 48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi. Maçın temposuna, kalitesine ayak uyduramayan standart dışı uygulamalar, tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?