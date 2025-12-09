MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş maça önde baskı, istek ve coşkulu başladı. Ancak ilk atakta Gökhan'ın bireysel hatasından golü Gaziantep buldu. Bayo boş bırakmaya gelmeyen atletik bir oyuncu. Beşiktaş geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı, aksine tempoyu daha da yükseltti. Bu kez Gaziantep kalecisinin hatasından Toure ile beraberlik geldi. Beşiktaş hücum oyuncuları son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa, skor farklı olurdu. Bayo ile Gaziantep tekrar öne geçti ama Beşiktaş'ın istek ve arzusu hiç düşmedi. Çok keyifli, heyecanlı, çekişmeli bir maç seyrettik. Beşiktaş kazanmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Kadir Sağlam, FIFA hakemi lakin büyük maçlarda ara ki bulasın! Bu sezon ilk büyük takım maçı 31 Ağustos'ta Alanya- Beşiktaş (2-0) olmuş. Sonra Anadolu takımlarının maçında gezmiş, Süper Lig'de 8. maçı ve İstanbul arenasında ilk büyük takım maçı yine Beşiktaş! Psikolojik olarak kulüplere saç baş yolduran, hakemlerin performanslarını dibe çeken VeTAS'ın iflas eden atamaları... Topu oyunda tutma isteği başlangıçta iyi gözüktü, oyun kızışınca zorlandı. Gaziantep'in golünde teknolojiye inanmak zorundayız. İlk yarı uzatma dakikalarında Abena'nın, Jota'ya yaptığı faul açık bir penaltı ama hakem veremedi. Klasik ülke hakemlik yapısı noter olarak VAR'ı işaret etti. Büyük hakem olmak istiyorsan bunu sahada kendin vereceksin. Atletik değil, maşallah pehlivan gibi olmuş. Maçın temposuna ayak uyduramadı. 35 faul, 9 sarı kart, 2 sarı da kulübelere çıktı. Zaten futbol iklimimizde hakemlere de güven kalmadı.