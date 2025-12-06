MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray, derbideki 11'le sahaya çıktı. Zaten başka seçeneği de yok. Samsunspor kanat ve merkez uçlarının etkili olduğunu bildikleri için Galatasaray kanat forvetleri Barış ve Sane zaman zaman geriye gelerek savunmaya yardımcı oluyorlar. Galatasaray'da İlkay, Barış, Sane ve her zamanki gibi Osimhen çok istekli ve etkiliydiler. Galatasaray rakibini üstüne çekerek savunma arkasına attıkları uzun toplarla Barış, Sane ve Osimhen ile geçiş arıyor. Samsunspor ileride top tutmakta zorlandı. Sol bek Tomasson'un bölgesini geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan Sane otobana çevirdi. İki gol de buradan geldi. Ntcham oyuna girdi, Samsunspor'da top kayıpları azaldı. Emre'nin yükselen performansıyla da ikinci yarı golleri buldular. Özellikle 60'tan sonra daha etkili oldular. Maskeli süvari Osimhen jeneriklik golüyle uzatmalarda G.Saray'ı ipten aldı.

Mehmet Türkmen'in yer alma, oyunu okuma ve ikili eşleşme mücadelelerini çözme sorunu devam ediyor. Barış-Zeki eşleşmesinde Zeki'nin futbol dışı rakibi durdurmalarında mutlak sarı çıkmalıydı ama göstermedi. Tomasson ile Musaba'nın, Sanchez'e yaptığı faullerde sarılar çıkmadı. Yine Ndiaye'nin, Sanchez'in ayağına basması da kırmızı kart olmalıydı. Faullerde hatalı yorumları ve daha önce yönettiği Fenerbahçe-Kocaeli maçında olduğu gibi cebindeki kartları düşürme savrukluğu devam etti. 66'da Kazımcan'ın ayağına Makoumbou basıyor, pozisyon G.Saray lehine penaltıydı. Hakem 'devam' dedi, VAR'ı dinledi ama VAR buna karışmaz. 90+7'de Samsunspor penaltı bekledi. Kazımcan'ın sağ kolu bedenden açık genişliyor, topun geçişine engel oluyor, penaltı. Hakem görüyor ama veremedi. Yine VAR'a yaslandı, beklediği destek gelmedi. Türkmen yerli yabancı mentörler ile gelişimini hızlandırmalı.