MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş önde baskı ile başladı ama bu baskı büyük takım kalitesinde ve temposunda değildi. Pas tercihi yanlışlarının yanında top kayıpları da eklenince oyunu organize edemediler. Jota çok istekliydi, golle moral buldu. Orkun ve Cengiz bireysel yetenekleri ile öne çıkan oyuncular oldular. Gecenin en dikkat çeken organizasyonu Beşiktaş'ın kornerlerdeki başarısı... Jurasek akıllara zarar, yaptığı hataları amatör oyuncu yapmaz. Asla Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz. Karagümrük, gücünü ve konumunu bilerek yerleşik ve kalabalık savunma ile oyunu geride karşıladı. Karagümrük yerine başka bir takım olsaydı Beşiktaş'ı çok ciddi sıkıntılar bekliyor olurdu.

Halil Umut Meler'i geçen haftaki kötü performansından sonra bu maça verenler sanırım akıl tutulması yaşıyorlar veya futbolun paydaşları ile alay ediyorlar. Adam iki haftada VAR'a gidip gelirken yoruldu, neredeyse UBER çağıracak! Maçı VAR Cihan Aydın kurtardı ama Meler'i gömdü. 54'te Roco net elle oynuyor, pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde karar doğru. Verdiği, vermediği fauller kartlar, oyuncularla iletişimi, baba hakemliğe soyunması, kaşlarını çatarak otoriter gözükme çabası hakemlik adına kalitesiz görüntüler. Maalesef Meler, kontrol ve şuur kaybı yaşıyor. Kendine olan güvenini yitirmiş, biz zaten ona olan güvenimizi çoktan yitirmişiz. Yazık oluyor.