MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor savunmasında Batagov- Okay ikilisinin uyumsuzluğu sıkıntı yaratıyor. Orta alanda Oulai-Bouchouari ve Muçi'nin ikili mücadele gücü yumuşak olunca Konya bunu avantaja çevirdi ve golü buldu. Ancak geriye fazla yaslanınca Trabzonspor'a kalecinin hatası ile oluşan penaltı golü ile hayat öpücüğü verdiler. Onuachu tek kişilik dev kadro, mahallenin çocukları ile top oynayan abi gibi. Üstüne Muçi'nin jeneriklik golü de gelince ikinci yarı seyirci de coştu.

Alper Akarsu geçen sezon Trabzonspor-Hatayspor (1-2) maçında saçma sapan bir yönetimden sonra ilk defa Trabzonspor maçında. Futbolu da hakemliği de bilmiyor. Basit temaslarda oyunu devam ettirmek başka, kabak gibi faulleri atlamak başka.

31'de Muleka'ya kontrolsüz giren Oulai, net sarı ama hakem kart çıkaramadı. Ceza alanı ön çizgisinde Muçi'yi kontrolsüz faul ile indirdiler, devam ettirdi. Trabzonspor lehine penaltı, hakemin sahada çözeceği çok kolay bir pozisyon. Muçi topla oynayan, kaleci yerde kayarak gelen, topa temas edemeyen, rakibi indiren olmuş. Net penaltı ama veremiyor! Çünkü yürek, bilgi, beceri, yeti yok. Kolayı seçiyor, VAR'dan gelsin diyor. VAR pozisyonu kurtardı, hakemi bitirdi.

54'te Oulai'ye yaptığı ilk harekette Bardhi'ye zaten sarı olmalıydı, vermedi. Devamı bir de topsuz, temaslı tekme savurdu. Eee… Net kırmızı ama hakem kart yerine yeni yöntem geliştirdi, el sıkıştırıp barıştırdı! VAR da uyudu… Konyaspor'un 89'da attığı iptal edilen golde yardımcıya ve VAR'a güvenmek zorundayız. Skor rahatlayınca hakemin eksiklikleri kamufle oldu.