MUSTAFA ÇULCU

Oyun planlarını altüst edercesine ilk 20 dakikada 2 VAR müdahalesi ile başlayan oyunda hakem Halil Umut Meler, kararlarında yardımcıların, 4. hakemin, VAR'ın esiri olmuş, destek bekliyor. Kimlik ve güven kaybı yaşıyor. Bu Meler kabul ve saygı görmez. Maçın başında Visca'ya atılan topta Ebosele kayarak geldi, topla oynamadan önce sağ dizi ile Visca'ya faul yaptı. Meler önce sarı gösterdi. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sarı iptal, ciddi faullü oyundan ihraç doğru. Ancak kırmızı kartı gösterirken Harit hakemi alkışladı, sarı çıkmalıydı. 16'da Harit'e kontrolsüz giren Oulai'ye çıkan sınırları zorlayan sarı yeterli. 19'da gecikmeli VAR müdahalesi ile Başakşehir lehine doğru bir penaltı kararı geldi. Okay yüksek hava topunda kolu öne uzamış, avuç açık, parmak uçları ile set olmuş, topa teması var. Bu kalabalıkta hakemin bunu yakalaması çok zordu. VAR hakemini dikkatinden dolayı kutlarım.

32'de Kemen penaltı beklentisi içinde hakemi aldatmaya yönelik bir jumping yaptı, net sarıydı ama Meler vermedi. Aynı Kemen 1 dakika sonra kontrolsüz hareketten sarı gördü! 47'de Trabzonspor'un golünde ilk çıkışta Oulai ofsayt, iptal doğru. 74'te yine doğru bir VAR müdahalesi ile Trabzonspor lehine doğru bir penaltı kararı geldi. Pozisyon Meler'in gözü önünde ama veremedi!

Trabzonspor'un 3. golünde Onuachu, coğrafik olarak ofsayt ancak oyuna ve rakibe müdahalesi yok, kaleci topu görüyor, gol temiz. Uzatma dakikalarında Başakşehir'in beraberlik golünde Onuachu ofsaytı bozan oyuncu, gol nizami. Maçı dün gece VAR hakemi Cihan Aydın yönetti. Bunu üzülerek yazıyorum ama Halil Umut Meler'in ahı gitmiş, vahı kalmış.