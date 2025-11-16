MUSTAFA ÇULCU

Maça iştahlı, istekli ve önde baskı ile girdik. Kenan rakibin sağ tarafını otobana çevirdi. Hava topuna çıkacak pivot santrforumuz olmayınca ve arka direkte destek gelmeyince kanat ortalarımız kaleye paralel transit geçti. Stadı dolduran, maç boyu destek veren Bursa'yı kutlarız. Arda etkili olamadı. Hakan alışık olmadığımız şekilde sinirliydi. Kerem ise basit temaslarda bile yerde kalıyor, dirençli olmalı. Bulgaristan zaman zaman risk alarak cılız hücumlar geliştirdi lakin korkuttuğu anlar da oldu. Bu fırsatlar onların öz güven eşiğini yükseltti. Kaliteli son vuruşları yapmakta gecikince farkı bulmakta sıkıntı yaşadık. Oyunda üstündük, galibiyeti hak ettik. Hakem Nicolas Walsh 34 yaşında, 1. kategori İskoçya'nın John Beaton'dan sonra 2 numarası. Maalesef UEFA 1.kategoride bizden hakem yok ama 5-6 milyon nüfuslu İskoçya'dan 2 tane var. Çok üzücü…



İŞBİRLİĞİYLE PENALTIYI VERDİ

16'da attığımız frikikte barajda bulunan Petkov'un açık olan sol el-kol ile oynadığı top net penaltı. Hakem, muhtemelen işbirliği yaparak gecikmeli kararla penaltıyı verdi. UEFA, "Asla hakem otoritesini tartışmaya açmıyor" bu konuda çok hassas. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımızın bunu artık ezberlemiş olmaları gerekiyor. Arda Güler gibi bir oyuncu hakeme tepki verip bu kadar kolay kart görmemeli. Hakem ilk 20 dakika içinde verdiği iki kararla maç kontrolünü eline aldı ve başarılı maç yönetti.