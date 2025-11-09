MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş müthiş başladı. Erken bulduğu gol, temposunu ve coşkusunu artırdı. Savunma arasına ve arkasına sızma koşularla rakip ceza alanına çok rahat girdiler ve etkili oldular.

Antalyaspor savunmada pas ve pozisyon hataları, çıkarken de top kayıpları yaptı. Rakipten uzak duruyorlar, hamle yapmakta geç kalıyorlar. Böyle olunca da Beşiktaş'ın pozisyon aramasına gerek kalmıyor, Antalya savunması zaten ikram ediyor. İkinci yarı bulduğu golle Antalyaspor oyuna ortak oldu. Golden sonra Beşiktaş panikledi. Jato Silva'nın golü, Beşiktaş'ı rahatlattı. Milli maç arasına moralli girmesini sağladı.

Geçen hafta yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra hafta içi seminerde Cihan Aydın'ı, MHK Başkanı ayağa kaldırarak alkışlatmış. Bonus olarak da bu maçı vermiş.

Rıdvan Yılmaz'a yaptıkları kontrolsüz faulleri dolayısıyla Bünyamin'e ve Abdülkadir'e çıkan sarılar doğru. Ancak El Bilal Toure'ye ve Paal'e net çıkmayan sarılar var. Jota'ya çıkan sarı yeterli, fazlası olmaz. Beşiktaş 53'te Toure'ye basit temasa ve 69'da Hüseyin'in ayakları arasından sekip dönüş esnasında eline gelen beklenmedik topta ve Antalyaspor da 78'de Doğukan-Ndidi mücadelesinde penaltı beklediler, devam kararları doğru. Bazı sarı kart eksiklikleri dışında Cihan Aydın, bu kaos ikliminde maçtan iyi çıktı.

***

KAFASINA GÖRE TAKILDI



Trabzonspor tam bir teknik direktör, oyun felsefesi ve oyuncu becerilerinin bütünleştiği takım olmuş. Oyuna baskılı ve istekli başladı. Onana'dan başlayan atak, Mustafa'nın taşıdığı top ve Onuachu'nun becerisi ile alışı, dönüşü, vuruşu ve golü ile sonuçlandı. Alanyaspor'un üç pasta böyle bir gol yemesi asla kabul edilemez! Kalede Onana, merkezde Oulai, önde Onuachu gibi oyuncular iyi oldukları sürece oyunun kaderini belirleyen aktörler. Tabii ki bu oyun ve tempo, hedef için Trabzonspor açısından yeterli değil. Alanyaspor ikinci yarıda önde baskı ile çok istekli ve coşkulu oynayarak Hagi'nin müthiş vuruşu ile beraberlik golünü buldu. Daha fazla rakip ceza alanına girdi, şut attı, korner kullandı, etkili oynadı. Trabzonspor'un savunmada eksik oyuncuları var. Lakin özellikle ikinci yarı geriye yaslanıp skor koruma düşüncesi ve etkisiz futbol sorgulanmalı. İçeride bu beraberlik, Trabzonspor adına sıkıntı yarattı.

Ali Şansalan şüphesiz ligin en tecrübeli isimlerinden. İşi çözmüş. Faul ve kart tasarruflarına baktığımızda çağdaş değil ama ülke iklimine uygun. Kafasına göre takıldığını, kendi yöntemleri ile maç yönettiğini görüyoruz. Zaten o da "Ver Ali'ye maçı, dert etme! Hangi maç olursa olsun sorunsuz biter, rahat olun" diyormuş! Öyle de oldu. Hakemin konuşulmayacağı, ülke atmosferine uygun, sorunsuz bitti. Tek spesifik pozisyon 5'de Ruan-Pina mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi. Hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyiz ama onun kararı devam. VAR karışmaz.