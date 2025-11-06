MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray topa daha çok sahip olan, önde pres yapan taraftı. İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Sara, bu sorunu çözmekte eksik kaldı. Ajax'ın tek oyun planı, yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. Ah İlkay ah, bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi; ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi. İki kaliteli ortada, Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı, ikinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Doğru penaltılar ile fark geldi. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz.

Hakem Benoit Bastien 42 yaşında, öğretmen. Fransızların Turpin, Letexier'den sonra 3 numarası. Geçen sezon 10 uluslararası maçla en iyi sezonunu yaşadı. 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. tur S.Bratislava-K.Almaty maçını 11 sarı, 1 kırmızı kartla tamamladı. 28 Ağustos'ta Utrecht-Mostar Avrupa Ligi mücadelesini yönetti. 3 ay maç alamadı. Dün akşam ilk maçıydı!

4. dakikada Torreira'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Mokoi'ye gösterdiği sarı ile otoritesini ortaya koydu. Singo'nun 39'da topsuz alanda Wijndal'a ve 40'ta Gloukh'a yaptığı eylemlerde sarı görmemesi büyük şanstı! Kulübelerden gelen tepkilere karşı UEFA sıfır tolerans diyor. Bastien'de örnek uyguladı. 64'te Baas topa sağ kol açık genişleyerek geliyor, baldırından seken top net penaltı. Hakem göremedi, doğru VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. 76'da Barış'ın şutunda Alders'in sağ kolu yukarıda genişleyerek, kayarak hamle yaptı, o kola gelen top da net penaltıydı Bastien de bastı penaltıyı…