Bu bir milattır seferberlik şarttır

"Devlet yetkilileri ile federasyon ortak ve çok köklü bir çalışmayla hakemliğin, futbolun bağırsaklarını temizliyor. Bu bir milat olmalı" "Federasyon acilen işin içinde olanları disipline sevk etmeli, savcılık yargılamalı ki Türk futbolunun bekası kurtulsun"

Ülke futbolumuzda da hakemliğimizde de her geçen gün şoklarla yaşar olduk. Ancak bu seferki o kadar basit bir olay değil. Devlet yetkilileri ve TFF ortak, köklü bir çalışmayla hakemliğin , futbolun bağırsaklarını temizliyor. Bu bir milat olmalı. Bu çalışmaya katkıda bulunan herkesi gönülden kutluyorum. Atılan bu adımda sonuna kadar gidilmeli ve gereği yapılmalı. Bu tür olaylara karışanların kökü kazınmalı.

ARKADAŞ! SEN HANGİ ARA MAÇA ÇIKTIN!

Güvensizlik, endişe, kaygı ve şüphelerin zirveye çıktığı bu dönemde TFF başkanının yaptığı açıklamaları dinlerken tüylerim ürperdi. Nasıl olur da aktif hakemler bahis ve iddaa oynarlar. Verilen rakamlara baktığımızda üst klasman hakemlerinin yüzde 12'si, yardımcıların yüzde 15'i bu işin içinde aktif olmuş. Hele ki bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığını duyunca ister istemez insan 'Ya arkadaş bahis sitesinden ayrılıp ne zaman antrenman yaptın, ne zaman maça çıktın" diye düşünüyor. Şaka gibi bir durum ama çok üzücü.

SADECE HAKEMLERLE SINIRLI KALMAMALI

Federasyon acilen geriye dönük 5 yıllık süre içinde yaşananları, işin içinde aktif olanları, elindeki belgelerde kayıtlı olanları derhal disipline sevk etmeli, savcılık 6222'den bu insanları yargılamalı ki Türk futbolunun bekası kurtulsun. Söylemler burada kalmamalı, isimler açıklanmalı. Açıklanmazsa bütün hakemler ve bütün maçlar, ligimiz şaibe altında kalacaktır. Sadece hakemlerin değil, MHK'nin, MHK üyelerinin, MHK ile ilişkide bulunanların, gözlemcilerin, kulüp yöneticilerinin, futbolcuların, menajerlerin de bu araştırma içinde kontrol edilmesi gerekir.

EMEĞİ OLAN HERKESİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Verilen rakamlardan sonra gördük ki sistem çürümüş. El birliğiyle seferberlik ilan edip, yeniden doğru yöneticiler, liyakatli yöneticiler ve iş bilen insanlarla Türk futbolunu kalkındırmak için adım atmalıyız. Bugünü milat kabul ediyorum ve ortaya çıkması için çalışan herkesi gönülden kutluyorum.