MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, önde yoğun baskı ve istekle başladığı oyunda golü erken buldu. Eyüpspor bu baskıyı ilk bölümde kırmakta zorlandı. Trabzonspor'un baskı şiddeti azaldığında Eyüpspor geçiş oyununu iyi oynayarak daha fazla pozisyon buldu. İki net pozisyonda kaleci Onana çok başarılıydı. Claro'nun sakatlığı üzücü oldu. Tribünleri kışkırtan, heyecanlandıran Oulai'nin oyunu ve golü muhteşemdi. İkinci yarı, orta alan üstünlüğü ve oyun kontrolünü eline alan Trabzonspor, rakibin geçiş oyununa izin vermedi. Oyun temposu ve kalitesi sürekli yükselen ve daha kaliteli ayaklara sahip olan Trabzonspor, tabela yapan taraf oldu.

Zorbay Küçük ligin kıdemli hakemlerinden. Muçi'nin kontrolündeki topa arkadan hızla gelen Halil kafa soktu yüzüne ayak geldi. Sarı kart doğru. Fazlası olmaz. Mustafa'nın kapalı eline gelen topta Eyüpspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. İlk yarı biterken Eyüpspor lehine penaltı verdi, öncesi ofsayttı. Oyun ofsayt ile başladı. 48'de sarısı olan Muçi, rakibine kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç olmalıydı, hakem sadece faul verdi. Durumu hisseden Fatih hoca onu oyundan aldı. 69'da Onana'nın degajında hiçbir engel yoktu, niye tekrar ettirdi çözemedik! 1 nolu yardımcı kaldırdığı ofsayt bayrakları ile dün gece çok yoruldu lakin hepsi doğruydu. Zorbay Küçük başarılıydı. Şu tedirginliğini de üstünden atıp kolay fauller çalmasa daha da iyi olacak.