MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray rakip savunma arkasına Barış ve Osimhen'e attığı toplarla oyuna başladı. İlk golü de böyle buldu. Önde organize ve sert baskı yaptı. Bodo'nun pas organizatörü Berg'i kasık ağrısına rağmen oynayan Lemina çok iyi durdurdu. Sane sağ kanatta iyi başladı, oyunda geldiğinden bu yana ilk defa bu kadar diriydi. Yunus'un, Bjorkan'a ısrarlı baskısı hata yaptırınca Osimhen ikinci golü kaydetti. Aynı baskıyı Osimhen yaptı, bu kez Yunus ile üçüncü gol geldi. Galatasaray ilk yarıda tempoyu istediği gibi ayarladı ve kontrolü elinde tuttu. Bodo'nun ilk atağını 40'ta Sallai hata yapınca izledik. Düşünün kaleci Uğurcan ilk defa bu pozisyonda ekrana geldi. Galatasaray'ın önde yüksek baskı kalitesi ikinci yarıda devam etti. Barış Alper oyunda etkisizdi. Bodo merkezden çok kalabalık gelince zaman zaman aksamalar oldu, Singo'nun yokluğu hissedildi. Son çeyrekte topu ileride tutmak adına oyun İlkay'ı çok aradı. Bu baskıya çok koşan Bodo da dayanamadı. Galatasaray ve ülke futbolumuz için muhteşem bir galibiyet, şahane bir gece oldu. İngiliz hakem Micheal Oliver 40 yaşında. Üç gün önce Liverpool-M.United maçını 22 faul, 2 sarı kartla tamamlamıştı. Son İspanya ile olan milli maçımızı yönetmişti. UEFA'nın en formda ilk üç hakeminden biri. İlginçtir sık sık ağzını mikrofona değdirme 'tik'i var, bir de maçlara sakızsız çıkmıyor! UEFA'nın ve hakemin Şampiyonlar Ligi markası maçın üstündeydi. MHK ve hakemlerimiz umarım bu kalite ve muhteşem yönetimi (17 faul, 2 sarı kart) seyretmişlerdir. Seyretmedilerse seminerde ders olarak işlemeliler, iyi bir eğitim olur.