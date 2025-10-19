MUSTAFA ÇULCU

Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar kesinlikle evrensel standartlarda değil. Bazıları uydurma, bazıları balans sarısı.

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı! Torreira-Kemen mücadelesinde faul yok, Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli. Başakşehir'in 47. dakikada attığı golde son vuran Shomurodov ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru. Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf! Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Ebosele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz, maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor.



ÇAKIR'IN KOKARTINA ALDANMAYIN

Beşiktaş-G.Birliği maçını yöneten Oğuzhan Çakır'ın fauller ve kartlar konusunda ciddi deneyime ihtiyacı var. 35 faul, 6 sarı kart… FIFA kokartlı olduğuna aldanmayalım, o bir proje hakemi. Yetişecek inşallah! Şunu bilmeli ki, çok maç seyretmesi ve yönetmesi gerekiyor. Maçın başında Cerny'nin yüzüne eli-kolu illegal kullanarak yaptığı faulde Pereira'ya net sarıyı göstermedi. 1 nolu yardımcı Samet Çiçek'in Rafa Silva'ya kaldırdığı ofsayt rezalet. Pereira'ya çıkan sarı yeterli, Abraham'ın elinden seken top, rakip oyuncuya geldi ve oynattın ki doğruydu. Sonra neden yardımcıya uyarak gecikmeli düdük çalıyorsun? Maçı sen yönetiyorsun Oğuzhan, yardımcılar değil! Beşiktaş, 84'te Jota'nın pozisyonunda penaltı bekledi, devam kararı doğruydu.



HALİL UMUT MELER'E İHTİYAÇ VAR

Halil Umut Meler, geçen hafta fal açıp penaltı verdi. Penaltı VAR'dan döndü.Siyah-beyaz hatasına rağmen bu hafta Rize- Trabzon maçını aldı. Sanırım toparlanması için MHK destek veriyor, iyi de yapıyor. Ülke hakemliği fabrika ayarlarına dönmüş bir Meler arıyor ve de ihtiyaç var. 30'da Rizespor penaltı bekledi. Hojer sol ayak içi ile topu aldığı anda sağ dizi Savic'e çarpıyor, dengesini kaybediyor, düşüyor. Savic penaltıyı gerektirecek faul yapmıyor, Meler'in devam kararı doğru. 34'te Rizespor golünde Jurecka açık ofsayt, iptal doğru. Laci'ye çıkan sarı doğru, 4 dakika sonra Laci'nin aşiline basan Batagov'a çıkmayan sarı yanlıştı. Meler başarılıydı. Kutlarım.