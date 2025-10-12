MUSTAFA ÇULCU

Bulgaristan yeni hocası ile son maçtan 7 farklı oyuncu ile sahada. Ceza alanı üstünde kalabalık savunma ile önde baskımızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun toplarla çıkarak pozisyonlar aradı ve golü de böyle buldu. Bu futbol günümüzde sığ, yetersiz ve sevimsiz kabul ediliyor. İlk yarıda ağırlıkla sağ kanat olmak üzere kanatları kullandık ancak 10 orta, 1 isabetle sıkıntı yaşadık. Derin ve kalabalık savunma yapan takıma karşı pivot santrfora ihtiyaç var ama o da bizde yok! Böylesine kalabalık ve statik savunmayı merkezden tempolu ve ritimli pas, sık ve seri kanat değişikliği ile açmamız gerekiyordu ki, bunu ikinci yarının başından itibaren yapınca goller ve fark geldi. Hakan, Arda ve Kenan attıkları goller ve asistlerle kalitelerini, oyun zekalarını ortaya koydular. İki takım arasında kalite ve sıklet farkı çok fazla. İkinci yarı oynadığımız etkili futbolla ışıl ışıl farklı bir deplasman galibiyeti aldık. Portekizli Luis Miguel Branco Godinho 40 yaşında UEFA 1. kategori hakemi. Onu 2023'te Z. Vilnuis- G.Saray ve 2025'te Midtjylland-F. Bahçe maçlarından tanıyoruz. VAR'daki Andre Narciso ve AVAR'daki Helder Malheiro ligde VAR görevi yaptılar, ülke futbolumuzu iyi biliyorlar.

Ferdi'nin kapalı koluna gelen topta ve Merih-Despodov ikili mücadelesinde Bulgaristan penaltı bekledi. Devam kararları doğru. İlk yarıda Popov ve Hristov'a göstermediği tolere edilmemesi gereken net sarılar var. Gösterdiği 3 sarı doğruydu. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. Farklı skor Godinho'nun da işini kolaylaştırdı. Toplamda 15 faul ile oyunu bozmadan başarılı maç yönetti.