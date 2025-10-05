MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş gole kadar Galatasaray'ın savunmadan çıkmasına, 2. bölgeye kadar gelmesine izin verdi, hiç pres yapmadı ancak boş alanda bırakmadı. Galatasaray'ın tempoyu artırıp baskı kurmasına izin vermediler. Galatasaray'da 15. dakikadan sonra Liverpool maçı yorgunluğu çok belirgin ortaya çıktı. Beşiktaş bu yorgunluk üzerine planladığı oyunda stoperler ile kaleci Uğurcan'ın arasını uzun açmalarına fırsat verdi, o bölgeye atılan ara toplardan sonuç aldı: Bir gol, bir kırmızı kart. Sergen hocanın rakip 10 kişi kalınca nasıl oynamalıyız planında eksiklikler var. Hakem Yasin Kol'a gelirsek… Beşiktaş'ın golü öncesi Orkun-Torreira mücadelesinde faul yok, gol temiz. 32'de Jakobs'a yaptığı faulde Orkun'a sarı çıkmalıydı. 34'te bariz gol şansı ile ilerleyen Rafa Silva'yı arkadan faul ile durduran Sanchez'e gösterdiği kırmızı kart doğru. 39'da Osimhen'in Emirhan ile karşılıklı itiş kakış, kafa kafaya çatışması oldu. 'Bu bir derbi, futbol savaşı' dedi, alt sınırdan her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. 69'da Toure'ye ofsayt bayrağı kalktı, top kaleciye gitti. Hemen oyuna soktu. Galatasaray önemli atağa kalktı, hakem önce avantaja bıraktı, 'Gördüm oyna' dedi. Sonra önemli atağı kesip ofsayta dönmesi zihinsel karmaşıklıktı. Arda Kardeşler'in yaptığı hatadan bir farkı yoktu. Karara tepki veren Sallai, topu havaya dikti, Yasin Kol sarı çıkaramadı, ezildi. Başarılı kararlarını da zedeledi.