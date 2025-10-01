MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray oyuna çok iştahlı başladı. Okan Hoca'nın, Sane'yi kesip oyuna merkezde İlkay ile başlaması akıllı bir hamleydi. Osimhen son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa Galatasaray erken tabela yapardı. Barış sol kanadı efektif kullandı. Singo güven veriyor. Galatasaray, dirençli, akıl dolu futbolla galibiyeti hak etti.

Clement Turpin 43 yaşında hakemliğinin en olgun, verimli ve ustalık dönemini yaşıyor. Maçın başında Lemina'yı sözlü ikaz ederek otoritesini ortaya koydu. 14'te Liverpool lehine muazzam bir avantaj oynattı, dönüşünde Szoboszlai ellerini kullanarak Barış'a faul yapınca tereddütsüz penaltıyı verdi. Örnek karardı. Majör karar doğru olunca sarı kartı pas geçti. 37'de 1 nolu yardımcı Nicolas Danos'un Osimhen'e kaldırdığı bayrak hatalıydı, Szoboszlai ofsaytı bozuyordu. 45+3'te frikikte yaşanan karambolde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. 49'da Osimhen faul ve frikik bekledi ama önündeki Jones topu çok temiz aldı. 60'ta Barış'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Frimpong'a sarı çıkmalıydı!

Bu maçlarda UEFA, hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi. 87'de Konate-Singo topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo, hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu.