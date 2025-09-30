MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş erteleme maçındaki farklı galibiyet ve moralle seyircisi önünde daha öz güvenli, moralle oyuna çok iyi başladı. Savunma arkasına atılan iki uzun topta önce Balogh, sonra kaleci Jovanovic hata yapınca 10 dakikada Beşiktaş 2-0'ı yakaladı. İkinci yarı Kocaelispor'un futbolu dirençliydi ama Beşiktaş serisini sürdürdü. Ali Şansalan'ın, Beşiktaş'ın ilk golünde ikili mücadelede oyunu oynatması ve ikinci golde kalecinin topa ceza alanı dışında elle temasına rağmen risk alıp oyunu devam ettirmesi, gole prim tanıması ve sonra kaleciye sarı kart göstermesi başarılıydı. Ancak farklı takımdaki oyunculara sinirli davranması, bir takımın oyuncularını tabiri yerindeyse fırçalaması, kart gösteririm diye tehditkâr beden dili kullanması, diğerine babacan ve sempati ile yaklaşımı kabul edilemez. Bu davranışlar çağdaş, evrensel değil durumu idare eden hakemliktir. Yutturduğunu sanma, herkes görüyor. 23'te hava topu mücadelesinde Toure'nin sol kolu gereğinden fazla açılınca Balogh'un boyun-yüz bölgesine geliyor, hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyeceğimiz bir karar olurdu. Şansalan oralı bile olmadı. Bazı fauller sonrasında kovboy hızıyla silah çeker gibi kart çekti ancak Gökhan'ın, Tayfur'u çekerek sarılarak durdurmalarında nihayet üçüncüsünde sarı gösterebildi. Beşiktaş'ın 3. golü net çizgiyi geçiyor, temiz. Hakem maça iyi başladı, sonra klasik Ali Şansalan'a döndü. Tempo yükselince ayak uyduramadı.