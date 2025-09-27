MUSTAFA ÇULCU

Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası, hızı ve çabukluğu var ancak geldiğinden bu yana bunu hiç göremedik. Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü İcardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi. Savunmadan çıkarken rakip biraz baskı yaptığında top kayıpları ve pas hataları yapan Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar hep Muslera performansı üzerinden okunurdu. Şimdi de görünen o ki, Uğurcan üzerinden okunacak.

Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı. Karşılaşmada ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı vardı. Abdülkerim'in kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

Orta alanda Aliti-İcardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vadeden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Sanchez mücadelesinde Alanya penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı; faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi! 62'de Sanchez'e çıkan sarı hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı. Maçta hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca ülke iklimimizde başarılıydı.