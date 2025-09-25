MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de savunmada isimler belli ama rol paylaşımından kimsenin haberi yok. İnanılır gibi değil ama 7 kişi arasından Beljo tıngır mıngır topa dokundu ve golü attı. Oyun kurma görevi kimde o da belli değil. Semedo ön liberoda ızdırap çekerek oynadı. Asensio darmadağınık, Szymanski inanılmaz top kayıpları yaptı. Yaptığı en iyi iş olan savunmadan seken sahipsiz topa nefis vurdu ve geriye dönüşü erken sağladı. Fenerbahçe'nin savunma arkasına uzun top atmaktan başka hücum planı yok. Zagreb asla Fenerbahçe'nin ayarında oyuncu grubuna sahip bir takım değil ama galip gelmeyi bildiler. Bir Hoxha'yı durdurmadılar. "Almanya'da kursu birincilikle bitirdi" dediler gelen kurs birincisi Tedesco da giden Special One da bence Fenerbahçe'nin asıl rakipleri. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye…

Fransız hakem Jerome Brisard 39 yaşında. Dünya Kulüpler Kupası'nda 8 maç, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir gün arayla 2 maçta VAR hakemiydi. Maçın kırılma anı 33'te En-Nesyri'nin gollük atağına 4. hakem Leonard'a uyarak topsuz alanda Semedo-Goda çarpışmasına skandal bir faul verdiler! 37'de Ederson ayağı kaydı ama topu içeride yakaladı, hakem korner dedi. Bu hataya itiraz eden Tedesco sarı gördü. 44'te Valinic'in ayağına Brown bastı ama sarı kartı Valincic gördü, ters kararla faulü Fenerbahçe attı. 62'de topun üstünden Misic kontrolsüz hareketiyle Brown'a yaptığı faulün karşılığı sarı olması gerekirken faulü Zagreb lehine verince Brisard'ın sahaya çıkmaması VAR hakemliğinde kalması gerektiğini çok net gördük.