MUSTAFA ÇULCU

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor. Yasin Kol ilk defa Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaaa. 20 saniye sonra bir yerlerden mesaj geliyor, çat sarı çıkarıyor ve 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 nolu yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik! Akıllara hemen 'Acaba 27 km ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor' sorusu geliyo.? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var. Konyaspor'un penaltı beklediği, Torreira'nın karnından seken top sol kola geliyor, penaltı olmaz. Zaten top da görüntüye göre dışarıdan çevriliyor. Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka, bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı! Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın, tabii ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem kesinlikle olmaz. Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.