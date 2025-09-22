MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe, Alanya karşısında zorunlu oynatamadığı 5 yeni isimle sahada. İsmail ve Fred ön libero 4-2–4 gibi oynuyor. İlk yarının en etkili oyuncusu ve golde çok kıymetli asisti yapan Kerem solda, İrfan Can sağda ortada Talisca-Asensio ile zaman zaman yan yana dörtlü, zaman zaman arkalı önlü oynuyorlar. Golü çok erken buldular ama sonrasında üretemediler. Rakip 10 kişi kaldı ama Fenerbahçe vites yükseltemiyor tempo yapamıyor. Oynadığı dinamik futbol ile galibiyeti kaçıran taraf Kasımpaşaydı.

Oğuzhan Çakır oyunu kesmemeye, avantajlara özen göstererek maça tempo katmaya çalıştı. Cafu'nun kayarak geldiği pozisyonda Skriniar'a toptan hemen sonra yaptığı çift ayakla acımasızlık, gaddarlık içeren şiddetli hareketine hakem önce sarı gösterdi. Doğru bir VAR müdahalesi geldi, OFR de izledi. Sarı iptal doğru kararla kırmızı kart çıktı. Pozisyonu izledikten sonra Skriniar'a da sarı kart göstermeliydi. 45+2'de Winck- Asensio pozisyonunda Kasımpaşa penaltı bekledi. Devam kararı doğru. Hakeme itiraz eden Winck ve Şota Arveladze'ye çıkan sarılar doğru. 53'te oyunun durduğu bir sırada Oosterwolde'nin kendini yere bırakması Oscar ödülüne layık! 66'da İrfan Can-Baldursson pozisyonunda Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Bu sert hakemlik eleştiri ikliminde bazı kart hatalarına rağmen Oğuzhan Çakır'ı ve VAR hakemi Volkan Bayarslan'ı gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı kutluyorum.