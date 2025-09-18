MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe oyuna istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş. Brown, İbrahim'i iterek düşürüyor sonra yerde yatan rakibinin baldırına basıyor, kırmızı olmalıydı. En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynayan, Ümit ise sol kalçayla rakibini düşüren, bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen… Bu pozisyona VAR karışmaz. Cihan hakem sensin, sen çözecek ve penaltıyı vereceksin.

Talisca'nın golü açık ofsayt, iptal doğru. İlk yarı biterken ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta, rakibini sırtından iterken alttan da adımının önüne ayağını koyuyor, bu da penaltı. Cihan Aydın, yine oralı olmuyor. 54'te Enes'in sol kolu açık genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor. Pozisyonu hakem, önü açık çok net görüyor ama veremiyor! VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik? F.Bahçe'nin ikinci golünde En-Nesyri'yi Alanyalı itiyor, o da öndeki diğer Alanyalıya çarpıyor. Gelen topu gol yapıyor, temizdi. Son pozisyonda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen kol açık net bariz bir penaltı. Hadi hakem o kalabalıkta çözemedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak, üstelik FIFA hakemisin, sen ne iş yaparsın arkadaş? Evrensel hakemliğin de VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun!