MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Alper Akarsu iyi bir fiziğe sahip, sahaya yakışıyor. Yakaladığı şansı iyi kullanmaya çalışıyor. Ama tecrübe eksikliği net görülüyor. Maçın başında Başakşehir'in müthiş atağını kesti, büyük hata yaptı. Benzer pozisyonda Beşiktaş'ın atağını oynattı, çifte standart oldu. 39'da Beşiktaş'ın frikiğinde Başakşehir barajı 8 metredeydi! Hakemler için barajı 9.15 metreye açmak otorite, maçı bitirmek ise sanattır. Beşiktaş 48'de, Başakşehir 63'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Cengiz'in ortasında Operi'nin kolu doğal konumda, penaltı olmaz. Hakemin devam kararı doğru. Ba'nın 89'da ikinci sarıdan kırmızısı hakemin doğru yorumu. Uzatmalarda Orkun pozisyonunda faulü erken çalsa kriz yaşamayacak. Tecrübe, oyun yönetimi ve oyun okuma farklı bir şey! Orkun'un ihracını sahada kendisi vermeliydi ama VAR müdahalesi yedi! OFR'den doğru bir kırmızı geldi. Ebosele'nin maçı kartsız tamamlaması hakem adına sorgulanmalı.

***