MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray'ı durdurmak için savunma yerine önde baskıyla başlayan Rizespor, bunu 10 dakika yaptı ve G.Saray'ın pas trafiğini engelledi. Sonra oyuna denge geldi. İlhan Palut rakibin duran top başarısından dolayı buna çok çalıştıklarını söyledi lakin çalıştıkları yerden hem de 5 savunmacının arasından Sanchez ile vuruldular. G.Saray'ın pas oyunu sabır taşını çatlatır. İstanbul'un trafiğinden daha yoğun. Sürekli ayağa ve süratli oyuncuların önüne pas yapıyorlar. Hakem Ali Yılmaz sahada, Onur Özütoprak VAR'da geçen hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçında özellikle Trabzon'un attığı ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde doğru uygulama yapmışlar ve başarılı bulunmuşlar ki bu akşam bu maçla ödüllendirildiler. Galatasaray'ın bu oyunu bu galibiyet için yeterli olabilir ama Şampiyonlar Ligi için asla yeterli değil.

Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır. Oyunun başında Laçi'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi. Rizespor'un attığı VAR'dan iptal edilen iki gol de ofsayt. G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor, devam kararı doğru. 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya, sonra Laçi'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. 53'te Osimhen'e yaptığı faulde umut vadeden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğruydu. Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe ve tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.