MUSTAFA ÇULCU

"Bu sezon hızlı oynamalıyız" diyen Mourinho'nun F.Bahçesi maça hem hızlı hem de baskılı başladı. Amrabat yerine İsmail ve Syzmanski yerine Talisca çok fark yaratıyorlar. Talisca adam eksiltiyor, çalım atıyor, şut atıyor, duran toplardan kaleyi görüyor, izlerken heyecanlandırıyor, coşturuyor. F.Bahçe orta alanda üstünlük alınca Çağlar ve Skriniar cesaretle öne çıktılar ve ilk golü de böyle buldular. Kocaelispor'un golünde kaleci İrfan Can büyük hata yaptı, topun çıkış anını göremeyince topu ağlarda gördü. Önceki maçlarda sadece Brown kanadı kullanılırken dün akşam Oğuz da diğer kanatta çok etkili oldu. İsmail ve Fred kazandıkları topları Talisca'ya teslim ettiler. Talisca, çok istekli ve coşkulu oyununu golle süsledi. Kocaelispor oyunu çirkinleştirmedi, gücü oranında cesur ve istekliydi. Lakin üç haftanın en kötü kaleci ve oyun performansı oldu.

F.Bahçe'nin ikinci yarıda da baskılı ve tempolu oyunu tribünleri mutlu etti hak ettiği galibiyeti getirdi.

Mehmet Türkmen'in o kadar dengesiz faul ve kart uygulamaları var ki şaşırtıyor insanı! Doğrularının yanında kabul edilemez tolere ettiği kartlar var. Tempolu oynatmak, farklı faulleri tespit etmek, farklı konular. Bu konuyu gözden geçirmeli. Örnek mi; 48'de Show'a kontrolsüz hareketinde Brown net sarıydı.. Kartsız geçemezsin. Yine Szymanski'nin atak başlangıç fazında net faulünü atlayınca F.Bahçe'nin 77'de attığı golde VAR müdahalesi yedi. OFR'den gol iptali geldi. Her hakeme nasip olmayan böylesine destek gören MHK'nın altın çocuğu, çağdaş hakemlik gelişimini hızlandırmalı… Yoksa bu destek biterse tepetaklak olur. Sermayeyi tüketmemeli..