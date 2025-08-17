MUSTAFA ÇULCU

Her iki takımda top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları Göztepe süpürdü. En-Nesyri ve Duran beklediği pasları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı. Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler. Yine bir Mourinho klasiği gördük, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti. F.Bahçe'den hamleler geldi lakin gol gelmedi.

3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor, inen ayak çaresiz Jenderson'un ayağına basıyor. Penaltı olmaz... Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski, Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok.

42. dakikada J.Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı net kırmızı kart olmalıydı. Ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı veremedi, sarı ile geçiştirdi. Fenerbahçe 55'te penaltı bekledi, devam kararı doğru, oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor. Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç edildi. Hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi. Oosterwolde'nin ihracı da doğru. Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi. Yasin Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...