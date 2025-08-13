MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe ilk maçın 2. yarısında başlattığı yüksek tempo, iştahlı, baskılı ve coşkulu futbolu ilk dakikadan itibaren oynayınca Feyenoord neye uğradığını şaşırdı. Önde baskı her pozisyonda yapılan pres bu isteğe arzuya can dayanamazdı ki öyle de oldu. İrfan Can'ın bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu durmayan oyunda topu ceza alanının dışında elle tutması ve sonrasında o serbest vuruştan yediği gol bu seviye oyunda kabul edilemez dikkatsizlikti! Brown'un beraberlik golü sonrası ekran bir an Feyenoord'lu Lotomba'yı gösterdi, yüzündeki ifade; "Biz buradan çıkamayız, tur bileti alamayız" diyordu ve gelen goller bunu gösterdi. Yedikleri üçüncü golden sonra çok risk aldılar çok yüklendiler lakin Fenerbahçe göz kamaştıran akıl dolu futbolu ve farklı galibiyetle turu geçmeyi bildi. 41 yaşındaki İstvan Kovacs çok iyi kariyere sahip üst düzey bir hakem. Geçen sezon yönettiği Şampiyonlar Ligi finali ile ayakları yerden kesilmişti. Sonrasında Dünya Kulüpler Kupasında yönettiği PSG-Atletico Madrid maçında 2 VAR müdahalesi yedi ve hakemlik egosuyla A.Madrid'li Lenge'yi çift sarı karttan ihraç edince Collina kendisini bir maçla Amerika'dan eve gönderdi. Dün akşam gördük ki Kovacs fabrika ayarlarına dönmüş. En-Nesyri'nin golü çıplak gözle değil gibi gözükse de VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye ve tecrübeli VAR hakemi İtalyan Daniel Chiffi'ye güvenmek zorundayız. Fred'e yaptığı centilmenlik dışı eylemde Borges'e çıkan sarı yeterli, kırmızı olmaz.