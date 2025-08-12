MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor maça fırtına gibi girdi. İstekli, arzulu ve çoşkuluydu. Onuachu santrfor, hemen arkasında on numara gibi Nwakaeme ve her kafasını kaldırdığında kanatlarda sürekli savunma arkasına koşu yapan Olaigbe ve Zubkov ile çok çalıştılar lakin ilk yarı üretemediler. Olaigbe çok atletik, çabuk ve adam eksilten bir oyuncu. Pina ve Mustafa Eskihellaç ataklara çıkınca, Kocaelispor kanatlarını geriye zorladılar. Kocaelispor böylesine geriye yaslanınca Trabzonspor hücum üstünlüğünü, oyun kontrolünü eline aldı ve golü buldu. Golden sonra Kocaelispor risk aldı, öne çıkmaya başladı, rakip ceza alanına daha çok girdi ve pozisyonlar buldu ama gol bulamadı. Nwakaeme'nin bu kadar uzun oyunda kalması ne kadar doğru? Okay çok pas hatası yaptı.

Çağdaş Altay geçen sezon ilk yarı 4 maç yönetti, son 5 hafta hiç maç alamadı. Zayıf bir performans gösterdi. Ama ikinci yarı başında ilk 4 hafta üst üste olmak kaydıyla 2 Trabzon, 1 Beşiktaş, 1 Galatasaray maçı olmak üzere 12, toplamda 16 Süper Lig maçı yönetti. Lige bu maçla başlaması onun adına çok değerli. Ancak değer bulması için iyi yer almalı, performans göstermeli ve atletik hakemlik yapmalı. Nwakaeme'ye çıkan sarı hatalı. 46'da Onuachu'ya kontrolsüz giren Appindangoye'ye çıkmayan sarı kart kabul edilemez! 53'de Trabzonspor Olaigbe ile penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hakemin oyun okuma, kendini kabul ettirme, fauller, kartlar konusunda sıkıntıları ve deneyim eksikliği var.