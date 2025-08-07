MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de geçen yıldan bu yana kadroda değişiklik yeni transfer Brown, sakatlıktan dönen Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci sahada. İlk yarı bittiğinde istatistikler çok yakın lakin golü bulan Feyenoord. İlk yarıda İrfan Can 36'da rakip alanda tek başına topla buluştu ama arkadan destek gelmedi. Yalnız kaldı ve pozisyonunu kaybetti. Brown 40'ta bireysel beceri ile rakip savunmayı adeta delerek geçti, vurdu ancak kaleci başarılı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı. Mourinho'dan önce Semedo ve Duran, sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti ve nihayet beraberlik golü geldi. Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.

İsveçli Glenn Nyberg, 36 yaşında UEFA ve FIFA'nın güven duyduğu elit kategori hakemi. Dünya Kulüpler Kupası'nda 2 müsabaka yönetti. VAR'da ise Dünya Kulüpler Kupası'nda 9 görevle en çok görev alan hakemlerden çok deneyimli İspanyol Carlos del Cerro Grande. Belli ki UEFA bu maçları çok önemsiyor. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Feyenoord penaltı beklentisi içinde oldu, devam kararları doğruydu. Fenerbahçe'nin 41'de attığı golde İrfan Can Kahveci net ofsayttı, iptal doğru. Hakemin basit temaslarda oyunu oynatma isteği, 82'ye kadar kartsız yönetim becerisi ve sakinliği kabul gördü. Başarılı bir yönetim gösterdi. Ancak maçı bitiriş şekli bu seviye bir hakeme yakışmadı.