MUSTAFA ÇULCU

Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada, akıllar şampiyonluk kutlamalarında. 4 gün ara ile gelen önce Türkiye Kupası, sonra Süper Lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım öz güveniyle rahat oynuyor. Göztepe ilk yarıda kendi açısından rekor seviye sayılacak rakip ceza alanında 26 kez topla buluştu, 15 şutla rakip kaleyi yokladı. Açık futbol ikinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam etti. Ahmed Kutucu çok istekli o kadar… Sanchez savunmanın en büyük güvencesi. Kaan'ın müthiş vuruşu ve Morata'nın golleri ile galibiyet geldi.

Batuhan Kolak amatör futboldan gelen 29 yaşında, babadan hakem. İyi bir hakemlik kumaşına sahip temposu ve yer alması iyi. Her zaman söylerim; biyolojik babalar doğal mentördür. Hakem olan evlatlarına olumlu katkı sağlarlar. Esas tehlike manevi babalardır. Cuesta'ya sözlü ikazı yerindeydi. Koray'a yapılan faulde Göztepe atağını avantaja bırakması ve Göztepe'nin penaltı beklediği Kerem-Dennis pozisyonunda devam kararı oyuncularla iletişimi, doğru ve de olumluydu. Galatasaray'ın penaltı beklediği Ahmed- Nielsen pozisyonunda Ahmed ofsayttı. Sonucu önceden bilinen karar olarak yerli VAR-ŞOV incelemesi oldu. Göztepe'nin iptal edilen golünde Kubilay'ın ofsayt iptali doğru. Lis- Ahmed pozisyonuna bariz gol şansı diyenler olacaktır. Yorum gerektiren bir pozisyon hakemin sarı kartına saygı duyalım. Batuhan Kolak şans buldukça daha da iyi hakem olacak.