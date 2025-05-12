MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş ilk 20 dakika içinde talihsiz iki sakatlık yaşadı. Derbi galibiyeti sonrası maç ve rakip ayırt etmeden tempolu, istekli oynadı. Özellikle İmmobile "Ben burada devam etmek istiyorum" mesajı verircesine hırslıydı. Necip'in uzun sakatlık sonrası dönmesi taraftarı mutlu etti.

Çağdaş Altay; oynamak isteyenle istemeyeni ve yapılan taktik faulleri çözemez, önlem alamazsan büyük hakem olamazsın! Rafa Silva ve Emrecan'a gösterdiğin iki sarı kart şeklen doğru. Ancak bu oyuncular aynı anda sana neden itiraz ettiler? Bunu sorgulamalısın.

Oyuncu sağlığı tabi ki önceliğimiz. Ali Yavuz ile Uduokhai kafa kafaya çarpıştı, orada süreci çok doğru yönetti lakin Chamberlain'i saha içinde 2.5 dakika tedavi ettirmen hatalıydı. Oyunu soğutan sen oldun.

İlk yarının uzatma dakikalarında Rafa'nın attığı golde asisti yapan İmmobile ofsayttı, iptal doğru. Emre Çelimli, A.Demirspor'un Arda ile attığı nizami gole ofsayt bayrağı kaldırırsan sen bu ligin hakemi değilsin demektir. Skandal bir bayrak VAR'dan döndü. Aymbetov 21. dakikadan itibaren Paulista'nın profesyonelce ağzını, burnunu, dişlerini dağıttı, nihayet 55'te sarı gördü. Oyunda kalması mucize! Verdiğin faulün arkasındaysan Abdulsamet'in tepkilerine sarı göstereceksin. Bu kolay maç bile bu derece sertleşiyor, kararlara itirazlar geliyor. 4. hakeme tepkiler varsa Çağdaş Altay kendini sorgulamalı!