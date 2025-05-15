MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor geriden oyun kurma arzusu içinde hatalı pas yapınca Barış Alper, 7 Trabzonsporlu oyuncu arasından yaptığı vuruşla golü attı. G.Saray'ın tempolu ve isabetli pas oyunu etkili oldu. Okan hoca rakibini iyi analiz etmiş. Nwakaeme ne zaman topu alsa, iki G.Saraylı oyuncu bastı. Sanchez öz güven ile futbol şımarıklığı arasında ince bir çizgide gidip geldi. Trabzonspor çok top kaybı yaptı. Oyuncular arasındaki kalite ve sıklet farkı sonucu belirledi.

FIFA listesinden çıkarıp itibarını zedelediğin hakeme kupa finali vererek sezonun itibarını korumak, hem de yarı final yönettiği halde tüm evrensel temayüllere aykırı davranarak Cihan Aydın'a muhtaç olmak!!! İlk yarıda 19 faul çok fazla! Zaten yarısı faul değildi. Hakem bir türlü faul standardını oturtamadı. Barış Alper'in attığı golde Torreira şeklen ofsayt, oyuna ve rakibe müdahalesi yok. Gol temiz. Savic'e çıkan doğru sarı karttan sonra Savic'in sınırları zorlayan itirazı ve hakeme teması oldu. İkinci sarıdan ihraç etmeliydi. Sara'ya çıkan sarı, sertleşen oyunda tansiyonu düşürme balans sarısıydı. Batagov'un kapalı koluna gelen top asla penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Nwakaeme'ye yaptığı kontrolsüz harekette Sallai net sarı görmeliydi ama göstermedi. Osimhen attığı gol öncesi Okay'dan topu faulle aldı. Hakemin ilk yarıda verdiği faullerden daha fazla fauldü ama devam ettirdi! VAR da karışmadı! Lundstram'a sarı doğru ancak ilk yarıda Sallai benzer eylemi Nwakaeme'ye daha etkili yaptı ama sarı çıkmadı! Trabzon'un golünde asisti yapan Draguş ofsayt, iptal doğru. G.Saray'ın 65'te penaltı beklediği, VAR'ın kontrol ettiği pozisyonda devam kararı doğru. Morata ofsayt, gol iptali doğru. Son dakika topsuz alanda Sallai'ye yumruk vuran Savic, direkt kırmızı görmeliydi, hakem de VAR da uyudu. 38 faul, 5 sarı kart… Cihan Aydın ve VAR Kwiatkowski formsuzdu. İdare ettiler.