MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray'ın geriden pas oyunu ile çıkma ve rakibi üstüne çekme planına Karagümrük, önde baskı ve presle cevap verdi. İyi de başladılar ancak sadece 10 dakika sürdü. Savunma güvenliğini unutunca yakalandıkları ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu. Doh, ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti. Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun, Galatasaray'ın egemenliği altında oynandı

Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor. Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı. Kontratak olduğu için hakem yakalayamadı, peki VAR ne yapıyor? VAR işte bu durumlar için var ama bu pozisyonda maalesef yok! Doh'un 21'de Sanchez'in bacağına basmasını hakem sahada kendi tespit etmeliydi! Ama ülke hakemlerimizdeki VAR'a yaslanma hastalığı devam ediyor. Hakemler şunu bilmeliler, VAR maçı kurtarır ama hakemi gömer. Gol pozisyonunda VAR önce kendini, kırmızı kartta da hakemi gömdü. VAR'dan gelen kırmızı kart net doğru. 36'da Berkay'ın kendi ayağından sekip doğal olan koluna gelen topta Galatasaray penaltı bekledi, devam penaltı olmaz. Garip olan şu hakem elini kulağına götürüyor, yine VAR'ı işaret ediyor. Osimhen açık ofsayt, gol iptali doğru. Hakemin faul tespitlerinde ve kart tasarruflarında sıkıntıları var.