MUSTAFA ÇULCU

Kasımpaşa ilk 20 dakika organize önde baskı yaptı. Trabzonspor geriden oyun kuramadı. Augusto tamamlayıcı santrfor gibi Onuachu'nun yanında dolaşıyor. Çok net görünen o ki Trabzonspor'a bir on numara gerekiyor. Zor da olsa çok değerli bir galibiyet aldı.

Cihan Aydın, aynı oyuncuya rakip oyuncular değişerek fauller yapıyorsa sen de bunu çözemiyor, önlem alamıyorsan asla çağdaş ve büyük hakem olamazsın. Olaigbe'yi yıldırdılar resmen sahada, faullerle dövdüler. Baldursson önce Olaigbe'ye sonra Folcarelli'ye kontrolsüz fauller yaptı ama senden "Tık" yok! Onuachu topa bastı düştü, yerdeki ayağa Opoku net basıyor, sınırları zorlayan minimum sarı kart olması gereken bir basmaydı ama kart çıkmadı. Eeee… Nasıl olacak bu iş? Hele 45+1'de Trabzon hücumunda gollük bir atağı kestin, ne olduğu nasıl yorumladığın belli olmayan bir uygulama yaptın ki evlere şenlik anla anlayabilirsen? Olaigbe'yi bu kez Hajradinovic sarı kartlık faullerle durdurmaya başladı, hakem oralı bile olmadı. Bunu gören Okay da sarı kartlık faullere başladı yine pas geçti. 63'te Olaigbe'ye bu kez Winck kontrolsüz hareket yapınca nihayet sarı çıktı. Trabzonspor 64'te Mustafa'nın pozisyonunda penaltı bekledi, devam kararı doğru. Temaslı oyun ile faullü oyunu ayırt etmelisin. Göstermediğin kartlarla sonradan gösterdiğin kartları tekrar izlemelisin. 35 faullük bir maç değildi. Hakemler maçlarda kartlarını bu derece evrensellikten uzak keyfi kullanamazlar. Ama bizde maalesef olur. Çünkü böyle başa böyle tıraş.