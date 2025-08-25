MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray önde baskı ile başladı. Ancak kanatlar çalışmayınca merkezden zorladı. Sane, Jakobs ve Sara ilk kontrolleri kötü yapınca rakip basıp topları aldı ve kontrataklar geliştirdi. Yunus, Sara ve Sane oyun içinde mobiller, sürekli geziyorlar. Jakobs sol stoper, Eren Elmalı ise önde basması ile golü buldu. Kayseri hücumunda Mendes golü kaçırdı. Torreira inanılmaz bir mücadele ile golü önledi, o top döndü Galatasaray'ın golü oldu. Sane ve Eren Elmalı attığı iki gol ile halfspace pozisyonunda fark yaratıyorlar. İkinci yarının başında gelen gol Galatasaray'ı rahatlattı. Merkezde sayısal üstünlüğü alınca daha fazla atak geliştirdi. Maça çift sol savunmacı ile başlayan Galatasaray, İcardi'yi alarak çift santrforla dört gollü galibiyetle oyunu tamamladı. Hakem Alper Akarsu fizik olarak sahaya çok yakışıyor. 5'te Kayseri lehine avantaj yorumu yanlış ama 27'de Galatasaray lehine oynattığı avantaj çok doğruydu. 30'da Osimhen'in göğüs ile aldığı topta el yorumu yanlıştı. Jakobs'un ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması kabul edilemez! Galatasaray'ın ikinci golü öncesi atakta hava topunda Sane, Carole'e net faul yaptı hakem vermedi; top taca çıktı ve atak başlangıç fazı bitti. Taçtan gelen topun devamı gol oldu. 55'te Torreira ile Ramazan mücadelesi temiz. Penaltı yok ama Torreira aldatmadan sarı görmeliydi, veremedi hakem! Eren'e kontrolsüz girişinde Gökhan'a sarı çıkmalıydı, çıkmadı! Kaan'a kontrolsüz girince nihayet 76'da Gökhan'a doğru sarı çıktı. Ackah'a kolların haksız kullanımından Osimhen'e net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Hakemin oynatma isteği tamam da atladığı fauller ve kartlar sıkıntı, puanını düşürdü. Tecrübeye ihtiyacı var.