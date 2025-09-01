MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile son zamanlarda kaybolan Beşiktaşlılık ruhunu getirmek istiyor. Ancak bu oyunla bu ruhun gelişi için çok ciddi zamana ve takviyeye ihtiyaç var.. FIFA hakemi Kadir Sağlam Maestro'ya kontrolsüz girişinde Ndidi'ye sarı göstermedi. Alanya lehine verdiği penaltı doğru. Ancak Ogundu'yu top için mücadele olmaksızın düşüren Djalo'ya sarılarak, tutarak rakibin bariz gol şansını engellediğinden kartın rengi sarı değil evrensel uygulama kırmızı olmalıydı. Ülke klasiği el kulağa VAR ile ilet-i şime geçti. Orada da hiç Süper Lig maçı yönetmemiş hata üstüne hata yapan Alper Çetin var. Cesaret edip ihraç edemediler, korktular sarı da kaldılar. Beşiktaş'ın 79'da Toure ile attığı gol net ofsayt iptal doğru. Trabzo-Samsun maçının hakemi Deniz Kayatepe'ye gelirsek bu maçlar için henüz erken. Onauchu ile kaleci pozisyonunda temel bakış topla kimin oynadığı. Burada kaleci topa temas etmiş oynamış, Onauchu kendini takıyor atıyor. Verdiği penaltı net yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru. Böyle bir maça bu hakemi atamak Trabzonspor ve Samsunspor'un sinir uçlarıyla oynamaktır.



F.BAHÇELİ OYUNCULAR ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMUŞ

Mourinho'yu göndermiş sıkıntılı Fenerbahçe'nin rakibini zorlamayan, ağır oynayan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşması avantajdı. Fenerbahçeli oyuncular prangalarından kurtulmuş, esaret dönemleri bitmiş, özgürlüklerine kavuşmuş ve uzun aradan sonra keyif alarak oynadılar. Mourinho'ya futbol dersi veren bir İrfan Can vardı sahada. Alverez dörtlü savunmanın önünde ön libero gibi öne ve dikine çabuk oynayınca güven ve güç veriyor. Çağdaş Altay'ın verdiği faullerin yarısı faul değil. En-Nesyri aleyhine çaldığı faul çok garip! Fred sadece bir faul yaptı ama hakem sözlü ikazla oyuncuyu ürkütüyor baskı altına alıyor. Oyuncuların faul yapma özgürlüğü vardır. İkaz, olması gereken yerde olursa katkı sağlar. 32'de oyunun oynandığı bölgede 2 top oldu. Sırf oyunu oynatacağım diye uygulamaları göz ardı edemezsiniz. Hatalı bir yorumdu. 23'te G.Birliği 45+1'de F.Bahçe penaltı bekledi devam kararları doğru.