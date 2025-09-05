MUSTAFA ÇULCU

Maça ön alanda şiddetli baskı ve duran top organizasyonu ile erken gelen golle başladık. Top rakipteyken alan parselizasyonunu iyi yaptık. Ne yapacağını bilen ve birlikte hareket ederek sonuç alan bir takımdık. İstediği gibi oyun kurma özgürlüğüne sahip olan Arda'ya Hakan ve İsmail müthiş konfor alanı yarattılar. Teknik direktör Willy Sagnol 15. dakikadan sonra bu etkiyi azaltmak için Arda ile Kochorashvili'yi adam adama oynatmaya başladı. Bu maçta en dikkat çeken farkındalığımız rakip alanda duran toplarda farklı set ve organizasyonlarımızın oluşu. İkinci golümüzü de bu farkındalıktan bulduk. Barış'ın ihracı ile 10 kişi kalınca sıkıntılarımız başladı. Skoru korumak için geriye yaslandık, Kvaratskhelia ile çok zorladılar. Üç puan ile başlamamız moral oldu. Elit kategori İtalyan hakem Davide Massa 44 yaşında. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8, toplamda 14 uluslararası maç yönetti. Bu sezon 3. maçı. Sarı kart ortalaması Şampiyonlar Ligi'nde 2.25, Serie A'da ise yükseliyor, 4.36... Hakemlerin beden dilleri, otoritelerinin verdiği kararlardaki doğruluk, eşitlik ve adalet ise saygınlığını oluşturur. 45+1'de Merih'ten dönen topta ve 47'de Orkun-Mekvabishvili mücadelesinde Gürcistan penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Gürcistan'ın attığı golde teknolojiye inanmak zorundayız. 70'te Barış, Kochorashvili'ye acımasızlık ve gaddarlık içeren faul yaptı. Massa'nın sahada tespit edememesi, VAR müdahalesi yemesi kalitesine yakışmadı, puanını düşürdü. VAR'da tanıdık isim Marco Di Bello hakemi OFR'ye davet etti ve doğru kırmızı kart çıktı. İtirazından dolayı Sagnol'ü tribüne gönderdi. 27 faul, 6 sarı, 1 kırmızı kartla maçı tamamlayan Massa'da İtalyan hakemlerine özgü kaliteyi göremedik.