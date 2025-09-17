MUSTAFA ÇULCU

Sara, Cerny, İlkay, Asensio, Onana, Toure, Onuachu, Ederson’lara milyon Euro’ları verip getireceksin, maçları çaylaklar ordusu Ozan Ergün, Davut Dakul Çelik, Alper Akarsu, Batuhan Kolak’lara teslim edeceksin!

Futbolumuzda eğitimli, cesaret, yetenek, tecrübe, atletik yapı, kendini güncelleyen, evrensel kuralları yorumlayan-uygulayan ve yabancı dil bilen hakemlere, hakem yöneticiliğinde ise yönetim becerileri olan marka ustalara ve de liyakatli ekiplere ihtiyaç var. Tıpkı FIFA'da Collina Busacca, UEFA'da Rosetti, İspanya'da Borbalan, İngiltere'de Web, İtalya'da Rocchiörnekleri gibi…

Bizde ise Süper Lig'de sadece 6 maç yönetmiş Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı; Süper Lig de kural hatası yapmış ve maçı tekrarı olmuş Sebahattin Şahin, Eğitim Sorumlusu; VAR'da koordinatör yardımcısı ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Elit hakem Halil Umut Meler dahil 7 FIFA hakemine geçen sezon UEFA'dan gelen maç sayısı sadece 14... İspanya ile oynadığımız milli maçı yöneten Micheal Oliver'a geçen sezon UEFA'da tek başına gelen maç sayısı ise 18... Yunus Yıldırım, MHK'den gönderildi, sonra FIFA gözlemcisi yapıldı! UEFA'da 500'den fazla maç oynandı, diğer gözlemciler üçüncü maçlarına giderken ona hiç maç gelmedi. Neden?

Türkiye-Almanya basketbol final maçında 36 faul oldu. Gaziantepspor-Kocaelispor maçında çalınan faul sayısı 40, Rizespor- Gençlerbirliği maçında 36. Biri 28X15 metre parke üzerinde, diğeri 105X68 metre oyun alanında. Günlerdir, 'Onuachu gol öncesi Skriniar'a faul yaptı mı? VAR müdahalesi ve gol iptali doğru mu?' bunu tartışıyoruz. Büyük fotoğrafı bıraktık vesikalıkla uğraşıyoruz. Esas sorgulanması gereken eğitim ve yönetim kalitesi olmalı.

Hakemler, maçı kim veriyorsa onun gözünün içine bakarlar. Başarılı performansına rağmen evde oturuyorsa, arkadaşı hatalarına rağmen maça gidiyorsa en tehlikeli mesajı alır. Maçlara hakem atamak sanattır. Kurumsal parametrelerden ayrılmadan, objektif ve çok dikkatli olmak zorunluluktur. 'Kulüpler eski hakemlerden bıktı, genç isimler görmek istiyor' diye acemileri yetiştirmeden, hazırlamadan cenderenin içine atarak 'Alın size genç hakem' demek değişim değildir. Aksine büyük futbol ekonomisini hiçe saymaktır.

HİÇ DERS ALMIYORLAR

Sara, Cerny, İlkay, Asensio, Onana, Toure, Onuachu, Ederson'lara milyon Euro'ları verip getireceksin, maçları çaylaklar ordusu Ozan Ergün, Davut Dakul Çelik, Alper Akarsu, Batuhan Kolak'lara teslim edeceksin! Futbolumuza, takımlara, oyunculara ve hakemlere çok yazık oluyor. Yeni isimler maç yönetmeyi, oyunu ve ruhunu okumayı hatta futbolu bilmiyorlar. VAR'a yaslanmadan yapamıyorlar. Çünkü korkuyorlar! VAR'ı alın, sudan çıkmış balığa dönerler. Sahada ve VAR'da balans kararlar, kartlar ve uygulamalarla futbolumuzu provoke ediyorlar. Atama yapmak sanattır derken; Geçen sene Trabzonspor-Fenerbahçe maçına tecrübesiz Oğuzhan Çakır'ı atayan aynı zihniyet, bu sezon da Fenerbahçe-Trabzonspor maçına sanki geçmişte hiçbir şey yaşanmamış gibi daha tecrübesizi Ozan Ergün'ü atamak, VAR'a daha da tecrübesiz Davut Çelik'i oturtmak akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Kulüpler tepki verince de kolaya kaç, hakemi feda et, koltuk ömrünü uzat! Bakın, bu iş bilmezliğiniz bugün iki değerli camiayı karşı karşıya getirdi, kriz yarattı. Hakemleri de en az beşer yıl yıprattı ve yaşlandırdı.

Sözün bittiği yerdeyiz…