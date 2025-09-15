MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin, kolların illegal kullanımı yok, dirsek silah olarak kullanılmıyor. Top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Hakem oynatıyor. Peki VAR niye karışır? Niye hakemi OFR'ye çağırır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu. Sonra Kerem'e kayarak gelen Okay'ın hareketi ciddi faullü oyundan ihraç ama hakem sarı veriyor! Okay her iki ayağını da kullanıyor acımasızlık içeren bu hareketi hakem sahada veremiyor çünkü ciddi faullü oyunu bilmiyor! Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar. VAR devreye girdi OFR'den sarı iptal, kırmızı geldi. MHK'nin başında, VAR'ın başında hakemliği ve eğitimi bilmeyenlerle bu iş bu kadar olur! İsmail 23'te Folcarelli'ye girişinde sarı görmesi gerekirken hakem pas geçiyor ama bu kez 41'de Savic'e yaptığı faulde uydurma sarı görüyor, asla sarı değil şaka gibi! Onuachu alkışlıyor, Fatih Tekke alkışlıyor hakem gördüğü halde pas geçiyor. Brown'a yaptığı kontrolsüz harekette Ozan Tufan net sarı görmeliydi, vermedi. Fred benzer hareketi Ozan'a yaptı o da sarı ama ona da vermedi. Ekrandan En-Nesyri'nin vuruşunda top çizgiyi geçti gördüm. Ama hakemler 'geçmedi' dedi. Ekran bizi yanıltabilir çaresiz yardımcıya ve eldeki teknolojiye inanmak zorundayız. Sahada şuursuz bir hakem, rezalet kararlar vardı. Sahada VAR'da ve yanlarda çok kötü bir hakemlik seyrettik. Maç bitti ise şükretmeliyiz. Çünkü tuz koktu… Hem de çok oldu.