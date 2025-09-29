MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de Tedesco'nun 4. resmi maçı. 2 maç üst üste aynı savunma dörtlüsü ile çıkmaması, iki kanat forvet ve 10 numarada da aynı değişkenliğin olması dikkat çekici! Topa sahip olma üstünlüğü, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı açık ara Fenerbahçe'de. Ancak forvet hattı darbesiz matkap gibi. Sesi duyan sanır ki duvarı delik deşik ediyor, oysa duvarda çizik yok! Savunmayı kalabalık tutan, sabırla oyunu geride karşılayan Antalyaspor; öne çıkan Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı topta yakaladığı pozisyon dışında sahada silik kaldı. Bu pozisyonda Ederson kalesinde resmen devleşti, Oosterwolde ile golü önlediler. Antalya geriye yaslandı, Fenerbahçe yüklendi. Duran top veya penaltı ile kilit açılacaktı ki, penaltı ile açıldı. Tedesco; Talisca'ya çok tahammül etti. Tespitlerinde ve hamlelerinde geç kaldı. Vasat oyunda Fenerbahçe kazanmayı bildi.

Ali Yılmaz ilk defa bir Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Topu oyunda tutma isteği yüksek. Gösterdiği kartlar doğru. Oyun kontrolü çok iyi. Kararlılığı güven veriyor. 58'de Kerem'e çıkmayan sarı hakemin nazar boncuğu olsun. Tavsiyem; ilk yarı sonuna doğru Kerem, el hareketi ile hakeme futbol kültüründe "gider" yaptı. Bu davranışa asla duyarsız kalmamalı, uyarmalıydı. Bundan sonra bu maçların hakemisin. Nasıl başlarsan öyle kabul görürsün. Otoriteni sarsmalarına izin vermemelisin. Karanlık günler yaşayan ülke hakemliğine ışık oldu, bir yıldız gibi parladı Ali Yılmaz. Seni kutlarım. Yolun açık olsun.